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Kanadalı Valeura Trakya'daki sondaj sonuçlarından memnun

- Valeura Energy'nin Üst Yöneticisi Sean Guest: - "Devepınar-1 sahasında yaptığımız sondajdan elde edilen sonuçlar, bölgede yüksek basınçlı doğal gaz bulunduğuna dair tahminlerimizi destekliyor" - "Elde ettiğimiz ilk sonuçlar bizi cesaretlendirdi"

Kanadalı Valeura Trakya'daki sondaj sonuçlarından memnun
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ANKARA (AA) - Trakya'da doğal gaz ve petrol arama çalışmalarına devam eden Kanadalı Valeura Energy'nin, Devepınar-1 sahasındaki sondaj sonuçlarının bölgede yüksek basınçlı doğal gaz bulunduğuna dair tahminleri desteklediği bildirildi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Devepınar-1 sahasında planlanandan 500 metre daha derin sondaj yapıldığı ve "ciddi gaz bulgularına" rastlandığı belirtildi.

Sondaj çalışmaları esnasında doğal gazın yüzeye çıktığı kaydedilen açıklamada, sahada birkaç defa gaz ateşlendiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Valeura Energy'nin Üst Yöneticisi (CEO) Sean Guest, "Bölgede bulunan Devepınar-1 sahasında yaptığımız sondajdan elde edilen sonuçlar, bölgede yüksek basınçlı doğal gaz bulunduğuna dair tahminlerimizi destekliyor. Elde ettiğimiz ilk sonuçlar bizi cesaretlendirdi. Bölgede bulunan Yamalık-1 ve İnanlı-1 sahalarımızın 20 kilometre kadar uzağında yüksek basınçlı gaz ve rezerv bulunduğu görülüyor. Yakın gelecekte birkaç alanda üretim testlerine başlayarak gaz akışına dair detayları anlamış olacağız." ifadelerini kullandı.


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Devepınar-1Doğal GazEnerjiTrakyaValeura Energy
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