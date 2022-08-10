Türkiye’nin önemli online ekonomi yayınlarından biri olan KanalEkonomi’de yeni bir program başlıyor. Her Perşembe yayınlanacak olan programın sunuculuğunu kurumsal iletişim sektörünün önemli isimlerinden İpek İpek yapacak.

Programda iş dünyasının önemli isimleri konuk olacak ve markalaşma süreçleri konuşulacak. Ayrıca iş insanlarının sosyal sorumluluk projeleri ile sürdürülebilirlik alanındaki aktiviteleri de gündeme gelecek.

İpek İpek ile Marka Dünyası adıyla yayınlanacak programın ilk konuğu e-ticaret sektörünün önemli isimlerinden Ömer Nart oldu.