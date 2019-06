Kanat fiyatı yüzde 35 arttı

Kanadın fiyatı geçen seneye göre yüzde 35 arttı. Sektör yetkilileri, yem maliyetlerinin arttığını, firmaların yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı üretim yapamaz hale geldiğini söyledi ve fiyat artışının bundan kaynaklandığını belirtti.



Sözcü'den Derin Gökçe'nin haberine göre, geçen yıl mangal sezonunda kanatın kilogram fiyatı 20 liraya satılıyordu. Bu rakam bu yıl 27 liraya yükseldi.



"İsteyen istediği kadar tavuk alamıyor"



Yaz geldiğinde kanat fiyatında bu durumun hep yaşandığını dile getiren Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, yem fiyatlarının zamlanması ve tavuk sıkıntısı olması dolayısıyla fiyatların arttığını söyledi.



Yalçındağ, “Türkiye’de çok büyük tavuk firmaları el değiştirdi veya konkordato ilan etti. Yem fiyatları arttı. Talep arttı. Tüm bunlar birleşince fiyatların artması gayet normal. Ayrıca piyasada tavuk yok. İsteyen istediği kadar alamıyor” diye konuştu.



"Her geçen gün üretici sayısı azalıyor"



Her geçen gün tavuk üreten firma sayısının azaldığını söyleyen Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği de tavuk eti üreten firmaların bir çoğunun kapandığını bu yüzden tavuk ürünleri fiyatlarının yükseldiğini vurguladı. Birlik, “Sakarya’da 1500 işletmeden 480′ i faaliyetlerini işletemez hale geldi. Her geçen gün üretici sayısı azalıyor. Onun haricinde piyasada tavukta azalıyor. Bu bizce büyük bir sorun” ifadelerini kullandı.



"Tavuk üretiminde ithal eden duruma gelebiliriz"



Artan üretim maliyetlerinden dolayı birçok firmanın üretim yapamaz hale geldiğini belirten Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Merkez Birliği, “Birçok üretici firma banka borçlarından dolayı kümeslerini banklara teslim ediyor. Sektör zorda! Tavuk üretiminde ithal eden duruma gelebiliriz” dedi.