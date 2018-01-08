Kanunlar sanayicinin hızını kesiyor! İhracatçı birlik başkanı Zekeriya Mete: Bürokratik süreçlerin hızlanması gerekiyor. Kanunların değiştirilmesi lazım çünkü var olan kanunlar hızımızı azaltıyor.



Türkiye 2017 yılında herhangi bir döviz girdisi yaratmayan külçe altın ihracatı dahil 157.1 milyar dolarlık ihracat yaptı. İhracatçı birliklerinin açıkladığı toplam mal ihracatı ise 148 milyar dolarda kaldı. Türkiye’nin 2023 yılı hedefleri için bu rakamları yeterli görmediğini belirten İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete, “Hedeflerimiz için ülke olarak daha çok çalışmalıyız” dedi.

Geçen yıl hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatının 6 milyar 373 milyon dolara ulaştığı bilgisini veren Zekeriya Mete, “2018 için ana hedefimiz bu rakamları daha da yukarıya çekmek olacaktır. Yurtdışı ve yurtiçi fuarlara, ticaret heyetlerinin yanında çeşitli organizasyonlarla potansiyel gördüğümüz bölgelere yönelik tanıtımlara, yurtiçinde ihracat yapma potansiyeli olan firmaları teşvik etmeye ve ülkemizi en iyi şekilde tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



FUARDA HEDEF 2 KATI



İhracat gelişmelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’ye uluslararası nitelikte bir gıda fuarı kazandırmak amacıyla ilkini geçen yıl yaptıkları ‘CNR Food İstanbul 2018’ fuarına bu sene de destek vermeyi sürdüreceklerini kaydeden Zekeriya Mete, "Geçen yıl CNR Food’a 300’e yakın ithalatçı katıldı. Bu sene 2 katını hedefliyoruz. Bu fuarlar her sektöre katkı sağlıyor. Ayrıca daha iyi bir ihracat ortamı sağlamak için firmaların karşılaştığı sıkıntıları gidermek için Bakanlıklar ve diğer kurumlarla çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.



KANUNLAR HIZIMIZI KESİYOR



Sanayi sektörünün ve Türkiye’nin genel büyümesinin yüzde 6, gıda sektörünün büyümesinin yüzde 8.2 olduğunu anımsatan Zekeriya Mete, “İstatistiklere bakıldığında büyümede sanayi yatırımlarının destekleyici etkisi net bir şekilde gözüküyor. Ülke menfaati için herkes elini taşın altına koymalıdır. Bürokratik süreçlerin hızlanması gerekiyor. Kanunların değiştirilmesi lazım çünkü var olan kanunlar hızımızı azaltıyor. Büyüme hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki engelleri kaldırmalıyız” görüşünü dile getirdi.



DAHA DURGUN KUR



Yeni yılda daha durgun bir kur düzeyini temenni ettiğini söyleyen Mete, “Giderilmesi gereken problemlerden birinin döviz kuru olduğu ortada. Aslında döviz kurunda, stabilizasyon ihracatçılar için en önemli kriteri teşkil ediyor. Kurdaki sert iniş-çıkışlar bizim için bir handikap. Yeni yılda daha sürdürülebilir, daha stabil bir kur düzeyinin yerleşmesini temenni ediyoruz” dedi.



4 MİLYON TON UN SATTIK



Hububat Birliği’nin ithalata konu edilen bir sektör olduğunu ihracata dayalı, ithalat modelleri olduğunu ifade eden Zekeriya Mete şunları söyledi: “Küresel ısınma, kentleşme ve arazi sıkıntıları dolayısıyla ekilebilir arazi azalıyor, nüfus ise 2.5 katına çıkıyor. Bundan dolayı ithalat oranları artıyor. Geçen yıl 4 milyon tona yakın un sattık. 199 ülkeye ihracat yapıyoruz. 63 ülkede yüzde 30’un üzerinde artış yakalamış durumdayız. 130 ülkede ihracat rakamlarımız artış gösterdi. Hükümetin uyguladığı dış politikayla ihracat rakamlarımız artış gösterecek. 2018 yılında gıda fiyatlarında; iklimsel olaylar ve mahsul olumlu yönde seyrederse rakamlar normal şartlarda devam edecek. Tarıma dayalı sanayiyi benimsemeliyiz. Tarıma dayalı sanayide devlet destekleri çok önemlidir.”



FİLİSTİN ZAFERİ’NİN KATKISI 2018’DE



Sektörün ihracat pazarlarına da değinen Mete, “İhracatımızda AB ve Ortadoğu pazarlarının payı yüzde 80 oranındadır. Sıkışan Avrupa pazarından dolayı Uzak Doğu ülkelerine yöneliyoruz. Dünya fiyatlarıyla üretim yapıp ihracat yapıyoruz. Filistin zaferinin ekmeğini 2018 yılında yiyeceğiz” temennisini dile getirdi.





