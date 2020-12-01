Kapalı işletmelerin vergisel yükümlülükleri askıya alınsın

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç "Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın açıkladığı ekonomide yeni dönem kapsamında üretim, istihdam ve ihracatımız için bir dizi 'Anti-Kovid 2021' tedbirlerinin, özel sektörümüzün dayanıklılığını artıracağı, yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapması için kıymetli olacağı inancındayız" diyerek şu önerileri sıraladı:

. 2021 yılı koronavirüsün ve aşılı insanların birlikte yaşayacağı bir yıl olacak. İş dünyası olarak 2021’de umutlarımızı tek başına aşıya bağlamadık. Virüs nasıl mutasyona uğruyorsa, 2021’de biz de iş yapış şeklimizi aynı hızla değiştireceğiz. Yeni dünyada güçlü pozisyon alacağız.

. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret ettiği hukuk ve diğer alanlardaki reformlara hız verilmesine İstanbul özel sektörü olarak katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

. 2021'i üretim ve İhracatta Anti-Kovid 2021 teması üzerine kurduk. Kovid-19’da ilk dalgayı atlattığımız gibi ikinci dalgayı da en hızlı atlatan ülkelerden biri olmak için hep birlikte çalışacağız. Bu konuda Türkiye’deki üç işletmeden 1’ini temsil eden İTO olarak üyelerimizi koordine edeceğiz.

. Anti-Kovid 2021 tedbirleri, özel sektörün dayanıklılığını artıracak ve yeni yıla dirayetli bir başlangıç yapılması açısından kıymetli olacak. Ancak bu önemli önerileri gündeme getiriyoruz:

- Sosyal izolasyon kuralları gereği kamunun kararı ile kapalı olmasına karar verilen ve İstanbul’da 20 bin civarında bulunan müessesenin kapalı kaldıkları dönem için beyanname verme, bildirim ve ödeme gibi vergisel yükümlülüklerinin askıya alınması özel sektör için değerli bir destek olacaktır. Ayrıca bu işletmelere bir evvelki vergi döneminde beyan edilen kar tutarında faizsiz kredi desteği verilmesinin de adeta bir ‘yokuş kalkış desteği’ vazifesi göreceği kanaatindeyiz.

- Diğer yandan kapanan ya da önemli bir ciro kaybına uğrayan işletmelerimizin kredi borçlarının yeniden yapılandırılarak faizsiz olarak ertelenmesi de 2021 için tüm gücümüzle istihdam ve üretimi koruma kabiliyeti getirecektir. Genelge ile faaliyetleri durdurulan veya faaliyetleri kısıtlanan işletmeler başta olmak üzere kiracı durumunda olan tüm işletmelerimize kira bedelleri tutarında faizsiz veya düşük maliyetli kredi desteği sunulabilir. Ayrıca bir süre için kira stopaj oranının sıfıra indirilmesi de kayda değer bir destek sağlayacaktır.

Kovid-19 salgınının etkilerini azaltmak için hükümetin tam zamanında etkin tedbirlere başvurduğunu belirten Avdagiç, "Özellikle 25 Mart’ta uygulamaya alınan Kısa Çalışma Ödeneği çok fayda sağladı. Bu mekanizmanın etkisini artırabilmek için yeni bir adım daha atılarak, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ne yeni başvuru imkanı tanınması’ önerisinde bulunuyoruz. Özellikle faaliyetleri durdurulan ya da faaliyetleri kısıtlanan sektörlerde çalışanların tamamının Kısa Çalışma kapsamında değerlendirilmesi ve 30 Haziran’dan sonra işe başlayanlara da ödeneğe başvuru hakkı tanınması istihdam piyasamıza yeni bir soluk getirecektir." değerlendirmesinde bulundu.