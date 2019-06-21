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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.745,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,47 artışla 261,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 427,00 lira, Cumhuriyet altını 1.745,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,47 yükselişle 261,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,30 255,50 261,60 261,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.682,00 1.703,00 1.724,00 1.745,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 233,00 237,00 238,60 242,60 Lira(Tam) Ziynet 1.644,00 1.664,00 1.685,00 1.705,00 Yarım Ziynet 822,00 832,00 842,00 852,00 Çeyrek Ziynet 411,00 416,00 422,00 427,00

 

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Altını24 Ayar Külçe Altın
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