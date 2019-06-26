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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 261,00 liradan tamamladı.

Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,92 azalışla 261,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.740,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,92 düşüşle 261,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 

SALI ÇARŞAMBA
Alış  Satış  Alış  Satış 
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)  265,90 266,10 260,80 261,00
Cumhuriyet Ata Lira  1.752,00 1.773,00 1.719,00 1.740,00
22 Ayar Bilezik(Gr.)  242,50 246,50 238,00 242,00
Lira(Tam) Ziynet  1.712,00 1.732,00 1.680,00 1.700,00
Yarım Ziynet  856,00 866,00 840,00 850,00
Çeyrek Ziynet  428,00 433,00 420,00 425,00

 
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Anahtar Kelimeler:
24 Ayar Külçe AltınCumhuriyet Altını
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