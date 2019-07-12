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Kapalıçarşı'da altın

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,16 artışla 260,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,16 artışla 260,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 425,00 lira, Cumhuriyet altını 1.738,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,16 yükselişle 260,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
 

PERŞEMBE
CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 257,50 257,70 260,50 260,70
Cumhuriyet Ata Lira 1.697,00 1.718,00 1.717,00 1.738,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 235,00 239,00 237,60 241,60
Lira(Tam) Ziynet 1.658,00 1.678,00 1.678,00 1.698,00
Yarım Ziynet 829,00 839,00 839,00 849,00
Çeyrek Ziynet 415,00 420,00 420,00 425,00
 
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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Altını24 Ayar Külçe Altın
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