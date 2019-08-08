Kapalıçarşı zengin turist bekliyor!

Türkiye’nin en önemli tarihi, kültürel, ekonomik ve sanatsal mekanlarından biri olan 558 yıllık tarihi İstanbul Kapalıçarşı’da esnafın sorunlarını dinledik. Turizm ve düğün sezonun etkisiyle oldukça hareketli günler geçiren Kapalıçarşı’da kuyumdan hediyelik eşyaya, çiniden deri ve tekstile kadar onlarca sektörden ürün bulmak mümkün.



'Çakma ürün' algısından rahatsızlar



İşlerin nasıl gittiğini bir de esnafa sorduk. Çarşının eski sakinleri olan örücüler, antikacılar, kalpakçıların yerini lokumcu ve hediyelik eşya dükkanlarının aldığını belirten esnaf, ahilik kültürünün zayıflamasından yakınıyor. Yüksek harcama yapan zengin turistin gelmesini bekleyen esnaf, Tarihi Kapalıçarşı’nın “çakma ürünlerin satıldığı yer” olarak anılmasından oldukça rahatsız.



İlk olarak Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş'un kapısını çaldık. Kapalıçarşı'nın ekonominin kalbi sayılabilecek yerlerden biri olduğunu belirten Kurtulmuş, burada kuyumcular, halıcılar, dericiler, turistik eşyacılar, olmak üzere 60 üzerinde meslek icra edildiğini söyledi. Mısır Çarşısı'nda yer bulamayan lokumcu ve kuruyemişçinin Kapalıçarşı'da dükkan açtıklarını aktaran Kurtulmuş, “Sunumu ve paketlemesiyle, turistlere hediyelik gıda ürünleri var. Ama bunların hiçbir zaman başka bir mesleğin yerini alması mümkün değil” diyor.



İlgi devam ediyor



Turizm sezonu ve düğün mevsimi olduğu için işlerin iyi gittiğini anlatan Fatih Kurtulmuş, şöyle devam etti: “Geçen sene yıllık ziyaretçi sayımız 42 milyondu. Bu yıl onu daha da geçeceğini düşünüyoruz. Bu rakamlar turistlerin Kapalıçarşı'ya ilgisinin devam ettiğini gösteriyor. Döviz de bırakıyorlar. Çok para harcayan iş yapanların kruvaziyer seyahatleri her ülke için çok cazip. Karaköy'deki proje tamamlanınca buraya bir akış olacak. Kapalıçarşı'da bundan yararlanacak.”