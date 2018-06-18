Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,36 artışla 194,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 317,00 lira, Cumhuriyet altını 1.302,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise perşembe günkü kapanışa göre yüzde 0,36 yükselişle 194,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, perşembe günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:PERŞEMBE PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 193,60 193,80 194,30 194,50 Cumhuriyet Ata Lira 1.276,00 1.297,00 1.280,00 1.302,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 176,00 180,00 177,00 181,00 Lira(Tam) Ziynet 1.247,00 1.267,00 1.251,00 1.271,00 Yarım Ziynet 623,00 633,00 625,00 635,00 Çeyrek Ziynet 311,00 316,00 312,00 317,00