Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 186,20 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 305 lira, Cumhuriyet altını 1.225 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,85 düşüşle 186,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 187,60 187,80 186,00186,20Cumhuriyet Ata Lira 1.236,00 1.257,00 1.225,001.245,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 171,00175,00170,00174,00Lira(Tam) Ziynet 1.208,001.228,001.198,001.221,00Yarım Ziynet 604,00614,00600,00610,00Çeyrek Ziynet 302,00307,00300,00305,00