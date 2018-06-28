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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 184,60 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını 1.235 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,85 azalışla 184,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 303 lira, Cumhuriyet altını 1.235 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,85 düşüşle 184,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 186,00 186,20 184,40184,60Cumhuriyet Ata Lira 1.225,001.245,00 1.215,001.235,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 170,00174,00108,00172,00Lira(Tam) Ziynet 1.198,001.221,001.188,001.211,00Yarım Ziynet 600,00610,00596,00606,00Çeyrek Ziynet 300,00305,00298,00303,00
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Anahtar Kelimeler:
Kapalıçarşı'da AltınPiyasalar
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