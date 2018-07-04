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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 188,80 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 310,00 lira, Cumhuriyet altını 1.263,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 188,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 310,00 lira, Cumhuriyet altını 1.263,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 188,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 188,50 188,70 188,60188,80Cumhuriyet Ata Lira 1.242,001.262,00 1.243,001.263,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 172,00176,00172,00176,00Lira(Tam) Ziynet 1.214,001.234,00 1.214,001.238,00Yarım Ziynet 607,00617,00 609,00619,00Çeyrek Ziynet 303,00308,00 305,00310,00


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