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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 186,20 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 304,00 lira, Cumhuriyet altını 1.245,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,21 azalışla 186,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 304,00 lira, Cumhuriyet altını 1.245,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,21 azalışla 186,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 188,60188,80 186,00186,20 Cumhuriyet Ata Lira 1.243,001.263,00 1.225,00 1.245,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 172,00176,00 169,50173,50 Lira(Tam) Ziynet 1.214,001.238,00 1.198,001.218,00 Yarım Ziynet 609,00619,00 599,00609,00 Çeyrek Ziynet 305,00310,00

299,00304,00
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