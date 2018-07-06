Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,59 azalışla 185,10 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 303,00 lira, Cumhuriyet altını 1.238,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,59 azalışla 185,10 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 186,00186,20 184,90 185,10Cumhuriyet Ata Lira 1.225,00 1.245,00 1.218,00 1.238,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 169,50173,50 169,00 173,00Lira(Tam) Ziynet 1.198,001.218,00 1.191,001.214,00 Yarım Ziynet 599,00609,00 597,00607,00 Çeyrek Ziynet 299,00304,00
298,00303,00