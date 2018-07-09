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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 186,60 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 305,00 lira, Cumhuriyet altını 1.249,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 186,60 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 305,00 lira, Cumhuriyet altını 1.249,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,81 yükselişle 186,60 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 184,90 185,10 186,40 186,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.218,00 1.238,00 1.228,00 1.249,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 169,00 173,00 170,00 174,00 Lira(Tam) Ziynet 1.191,00 1.214,00 1.200,00 1.220,00 Yarım Ziynet 597,00 607,00 600,00 610,00 Çeyrek Ziynet 298,00 303,00 300,00 305,00
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24 Ayar Külçe AltınCumhuriyet AltınıKapalıçarşı'da Altın
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