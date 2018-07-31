Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,05 artışla 192,60 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 315,00 lira, Cumhuriyet altını 1.289,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 192,60 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 192,30192,50 192,40192,60 Cumhuriyet Ata Lira 1.267,001.288,00 1.268,00 1.289,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 175,50179,50 175,50 179,50Lira(Tam) Ziynet 1.238,001.258,00 1.239,00 1.259,00Yarım Ziynet 619,00629,00 619,00 629,00Çeyrek Ziynet 310,00315,00
310,00 315,00