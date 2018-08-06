Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,35 artışla 201,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 330,00 lira, Cumhuriyet altını 1.349,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,35 yükselişle 201,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 198,80199,00 201,50201,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.310,001.331,00 1.328,001.349,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 181,30185,30 183,50 187,50Lira(Tam) Ziynet 1.280,001.300,00 1.298,00 1.318,00Yarım Ziynet 640,00650,00 649,00 659,00Çeyrek Ziynet 320,00325,00
325,00 330,00