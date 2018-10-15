Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,54 azalışla 229,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 373,00 lira, Cumhuriyet altını 1.529,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 229,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:CUMA PAZARTESİ Alış Satış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 232,40 232,60 228,80 229,00Cumhuriyet Ata Lira 1.531,00 1.552,00 1.508,00 1.529,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 212,00 216,00 208,70 212,70Lira(Tam) Ziynet 1.496,00 1.516,00 1.473,00 1.493,00Yarım Ziynet 748,00 758,00 737,00 747,00Çeyrek Ziynet 374,00 379,00
368,00 373,00