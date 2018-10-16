Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, yatay seyrederek günü 229,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 373,00 lira, Cumhuriyet altını 1.529,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı da dünkü kapanış seviyesi olan 229,00 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, dün ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:PAZARTESİ SALI AlışSatış Alış Satış24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 228,80 229,00 228,80 229,00Cumhuriyet Ata Lira 1.508,00 1.529,00 1.508,00 1.529,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 208,70 212,70 208,50 212,50Lira(Tam) Ziynet 1.473,00 1.493,00 1.473,00 1.493,00Yarım Ziynet 737,00 747,00 737,00 747,00Çeyrek Ziynet 368,00 373,00
368,00 373,00