Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 203,6 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını 1.361 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 203,6 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 203,1203,3203,4203,6Cumhuriyet Ata Lira 1.338,01.359,01.340,01.361,022 Ayar Bilezik(Gr.) 185,2189,2185,5189,5Lira(Tam) Ziynet 1.308,01.328,01.310,01.330,0Yarım Ziynet 654,0664,0655,0665,0Çeyrek Ziynet 327,0332,0327,0332,0