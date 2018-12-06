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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 213,20 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.425,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,80 artışla 213,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 348 lira, Cumhuriyet altını 1.425,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 213,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 211,30 211,50 213,00213,20Cumhuriyet Ata Lira 1.393,00 1.414,00 1.404,001.425,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 192,70 196,70 194,25198,25Lira (Tam) Ziynet 1.361,0 1.381,0 1.3721,01.392,0Yarım Ziynet 680,00 690,00 686,00696,00Çeyrek Ziynet 340,00 345,00 343,00348,00

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