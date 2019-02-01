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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 221,20 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 361,00 lira, Cumhuriyet altını 1.477,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,14 artışla 221,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 361,00 lira, Cumhuriyet altını 1.477,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,14 artışla 221,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 220,70220,90221,00221,20Cumhuriyet Ata Lira 1.454,001.475,001.456,001.477,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 201,00205,00201,00206,00Lira(Tam) Ziynet 1.421,001.441,001.424,001.444,00Yarım Ziynet 711,00721,00712,00722,00Çeyrek Ziynet 355,00360,00356,00361,00
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