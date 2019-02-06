Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 222,50 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.473,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 220,00220,20222,30222,50Cumhuriyet Ata Lira 1.450,001.471,001.452,001.473,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 200,00204,00201,00205,00Lira(Tam) Ziynet 1.417,001.437,001.419,001.439,00Yarım Ziynet 708,00718,00709,00719,00Çeyrek Ziynet 354,00359,00355,00360,00