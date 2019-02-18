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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 226,80 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.514,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,39 artışla 226,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 370,00 lira, Cumhuriyet altını 1.514,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 1,39 yükselişle 226,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 223,50 223,70 226,60 226,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.473,00 1.494,00 1.493,00 1.514,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 204,00 208,00 206,70 210,70 Lira(Tam) Ziynet 1.439,00 1.459,00 1.459,00 1.479,00 Yarım Ziynet 720,00 730,00 730,00 740,00 Çeyrek Ziynet 360,00 365,00 365,00 370,00


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