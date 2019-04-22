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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 artışla 239,20 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 390,00 lira, Cumhuriyet altını 1.596,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,25 artışla 239,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 390,00 lira, Cumhuriyet altını 1.596,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,25 yükselişle 239,20 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 238,40238,60239,00239,20Cumhuriyet Ata Lira 1.571,001.592,001.575,001.596,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 217,50221,50218,00222,00Lira(Tam) Ziynet 1.535,001.555,001.539,001.559,00Yarım Ziynet 768,00778,00769,00779,00Çeyrek Ziynet 384,00389,00385,00390,00
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