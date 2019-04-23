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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 238,50 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 389,00 lira, Cumhuriyet altını 1.591,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,29 azalışla 238,50 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 389,00 lira, Cumhuriyet altını 1.591,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,29 düşüşle 238,50 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 239,00 239,20 238,30238,50Cumhuriyet Ata Lira 1.575,00 1.596,00 1.570,001.591,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 218,00 222,00 217,30221,30Lira(Tam) Ziynet 1.539,00 1.559,00 1.535,001.555,00Yarım Ziynet 769,00 779,00 767,00777,00Çeyrek Ziynet 385,00 390,00 384,00389,00
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