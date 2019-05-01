Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,28 azalışla 245,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 400,00 lira, Cumhuriyet altını 1.639,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 245,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:SALI ÇARŞAMBA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 246,20 246,40 245,50245,70Cumhuriyet Ata Lira 1.622,00 1.643,00 1.618,001.639,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 224,50 228,50 224,00228,00Lira(Tam) Ziynet 1.585,00 1.605,00 1.581,001.601,00Yarım Ziynet 793,00 803,00 791,00801,00Çeyrek Ziynet 397,00 402,00
395,00400,00