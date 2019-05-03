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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 401,00 lira, Cumhuriyet altını 1.641,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 401,00 lira, Cumhuriyet altını 1.641,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,81 artışla 246,00 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 243,80244,00245,80246,00Cumhuriyet Ata Lira 1.607,001.628,001.620,001.641,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 222,50226,50224,20228,20Lira(Tam) Ziynet 1.570,001.590,001.583,001.603,00Yarım Ziynet 785,00795,00792,00802,00Çeyrek Ziynet 393,00398,00396,00401,00
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