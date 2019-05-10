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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,44 azalışla 251,90 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 410,00 lira, Cumhuriyet altını 1.680,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,44 azalışla 251,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 410,00 lira, Cumhuriyet altını 1.680,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 2,44 düşüşle 251,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,00 258,20 251,70 251,90 Cumhuriyet Ata Lira 1.700,00 1.721,00 1.659,00 1.680,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 235,30 239,30 229,60 233,60 Lira(Tam) Ziynet 1.662,00 1.682,00 1.621,00 1.641,00 Yarım Ziynet 831,00 841,00 811,00 821,00 Çeyrek Ziynet 415,00 420,00 405,00 410,00
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24 Ayar Külçe AltınCumhuriyet AltınıKapalıçarşı'da Altın
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