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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 azalışla 246,90 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 lira, Cumhuriyet altını 1.647,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,40 azalışla 246,90 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 402,00 lira, Cumhuriyet altını 1.647,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,40 düşüşle 246,90 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PAZARTESİ SALI Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 250,20 250,40 246,70 246,90 Cumhuriyet Ata Lira 1.648,00 1.669,00 1.626,00 1.647,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 228,20 232,20 225,00 229,00 Lira(Tam) Ziynet 1.611,00 1.631,00 1.589,00 1.609,00 Yarım Ziynet 805,00 815,00 794,00 804,00 Çeyrek Ziynet 403,00 408,00 397,00 402,00
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24 Ayar Külçe AltınCumhuriyet AltınıKapalıçarşı'da Altın
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