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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,19 artışla 255,70 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,19 artışla 255,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 416,00 lira, Cumhuriyet altını 1.705,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,19 artarak 255,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA AlışSatış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,50 252,70 255,50 255,70Cumhuriyet Ata Lira 1.664,00 1.685,00 1.684,00 1.705,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 230,20 234,20 233,00237,00 Lira(Tam) Ziynet 1.626,00 1.646,00 1.645,001.665,00 Yarım Ziynet 812,00 823,00 823,00833,00 Çeyrek Ziynet 407,00 412,00

411,00416,00


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