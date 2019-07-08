Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar TCMB Diyarbakır Spor Toto Süper Lig Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Basketbol
Anzer balının kilosu bin lira oldu
Kilosu bin lira oldu
Rekabet Kuruluna başvuru
Rekabet Kuruluna başvuru
Gıda israfı uyarısı
Gıda israfı uyarısı
Rota İstanbul
Rota İstanbul
İhracatın gözdesi
İhracatın gözdesi

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,22 artışla 257,80 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.719,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
banner17

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,22 artışla 257,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.719,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,22 yükselişle 257,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günkü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 252,00 252,20 257,60 257,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.661,00 1.682,00 1.698,00 1.719,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 230,00 234,00 235,00 239,00 Lira(Tam) Ziynet 1.623,00 1.643,00 1.659,00 1.679,00 Yarım Ziynet 812,00 822,00 830,00 840,00 Çeyrek Ziynet 406,00 411,00 415,00 420,00
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
24 Ayar Külçe AltınKapalıçarşı'da Altın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5