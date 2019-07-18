Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi dünya mersin food istanbul Turkey
“Yem bezelyesi“ üreticisinin yüzünü güldürdü
“Yem bezelyesi“ sevindirdi
Altının kilogramı 257 bin 200 liraya geriledi
Altının kilosu geriledi
THY'den açıklama
THY'den açıklama
TÜBİTAK personel alacak
TÜBİTAK personel alacak
Kırkağaç kavununda bereketli sezon
Kavunda bereketli sezon

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 259,80 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 423,00 lira, Cumhuriyet altını 1.732,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
banner17

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,54 artışla 259,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 423,00 lira, Cumhuriyet altını 1.732,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,54 artışla 259,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE AlışSatış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,20258,40 259,60259,80 Cumhuriyet Ata Lira 1.702,001.723,00 1.711,001.732,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 235,50239,50 236,75240,75 Lira(Tam) Ziynet 1.663,001.683,00 1.672,001.692,00 Yarım Ziynet 832,00842,00 836,00846,00 Çeyrek Ziynet 416,00421,00

418,00423,00
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5