Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,11 azalışla 260,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 424,00 lira, Cumhuriyet altını 1.736,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,11 azalışla 260,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:PAZARTESİ SALI Alış Satış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,60260,80 260,30 260,50Cumhuriyet Ata Lira 1.717,001.738,00 1.715,00 1.736,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 238,00242,00 237,00 241,00Lira(Tam) Ziynet 1.678,001.698,00 1.676,00 1.696,00Yarım Ziynet 839,00 849,00 838,00 848,00Çeyrek Ziynet 420,00 425,00
419,00 424,00