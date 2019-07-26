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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.718,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,03 azalışla 257,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA Alış Satış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 260,20260,40 257,50257,70 Cumhuriyet Ata Lira 1.715,00 1.736,00 1.697,00 1.718,0022 Ayar Bilezik(Gr.) 237,00 241,00 235,00 239,00Lira(Tam) Ziynet 1.675,00 1.695,00 1.658,00 1.678,00Yarım Ziynet 838,00 848,00 829,00 839,00Çeyrek Ziynet 419,00 424,00

415,00 420,00
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