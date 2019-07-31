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Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan tamamladı.İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 414,00 lira, Cumhuriyet altını 1.696,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
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İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, günü yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 414,00 lira, Cumhuriyet altını 1.696,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,35 azalışla 254,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA Alış Satış AlışSatış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 255,00 255,20 254,10254,30 Cumhuriyet Ata Lira 1.680,00 1.701,00 1.675,001.696,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 232,60 236,60 232,00236,00 Lira(Tam) Ziynet 1.642,00 1.662,00 1.636,001.656,00 Yarım Ziynet 821,00 831,00 818,00828,00 Çeyrek Ziynet 410,00 416,00

409,00 414,00
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