Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Dedeman Yeni dünya halil ibrahim gür
Bu kentte herkes gurme
Bu kentte herkes gurme
Mobilyacılar isyanda
Mobilyacılar isyanda
Apple 20 bin istihdam yaratacak
Apple'dan istihdam atağı
Sanayi üretimi açıklandı!
Sanayi üretimi açıklandı!
Fenerbahçe 5 yılda 1 milyar TL zarar etti
5 yılda 1 milyar zarar

Kapalıçarşı'da altın

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,79 artışla 272,30 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 443,00 lira, Cumhuriyet altını 1.814,00 liradan satılırken,...

Kapalıçarşı'da altın
banner17

İSTANBUL (AA) - Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 2,79 artışla 272,30 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 443,00 lira, Cumhuriyet altını 1.814,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 2,79 yükselişle 272,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PERŞEMBE Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 264,70 264,90 272,10 272,30 Cumhuriyet Ata Lira 1.744,00 1.765,00 1.793,00 1.814,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 241,50 245,50 248,00 252,00 Lira(Tam) Ziynet 1.705,00 1.725,00 1.752,00 1.772,00 Yarım Ziynet 852,00 862,00 876,00 886,00 Çeyrek Ziynet 426,00 431,00 438,00 443,00




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
24 Ayar Külçe AltınCumhuriyet AltınıKapalıçarşı'da Altın
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5