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Kapanan işyerlerinin zararı ne olacak?

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsün yayılmasını önlemek için geçen pazar günü Türkiye genelinde bar, pavyon, gece kulübü ve diskotekleri süresiz olarak kapatma kararı almıştı.

Kapanan işyerlerinin zararı ne olacak?
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Bakanlık önceki gün de bu uygulamanın kapsamını genişleterek bu işletmeler arasına tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile kafe, internet salonlarını da ekledi.

YASALAR NE DİYOR?

Bu durum salgına dayalı mücbir bir sebep olduğu için yasalarla da destekleniyor. Yani anayasal olarak devletin bu tür kapatmalara hakkı var. Peki böyle durumlarda büyük kısmı kiracı olan işyeri sahiplerinin zararı ne olacak? Devlet bu mali kaybı karşılayacak mı? Karşılamak zorunda mı, örneğin 1 ay kapalı olan işletmecinin zararı ödenecek mi? Ödenecekse nasıl ödenecek? Hepsini sizler için uzmanlarından görüşler alarak sorguladık.

ZORUNLULUK YOK

İş Hukuku uzmanı Avukat Cevat Kazma da devletin uyguladığı bu kararın tamamen yasal bir prosedür olduğuna vurgu yaparak “Bu önlem geçici. Ancak süresi henüz belli değil.

Bunun için işletme sahibi vatandaş mahkemeye başvursa da, tüm zararlarını belgelese de eline bir şey geçmez. Çünkü bunun adı mücbir sebeptir ve halkın sağlığı tehlikededir. Devlet zararı karşılayabilirse karşılar. Ama zorunluluğu yoktur” Cevat Kazma açıklamasında bulundu.

MESLEK ODANIZLA HAREKET EDİN

Bu gibi durumlarda kapanan işyeri sahiplerinin bağlı oldukları dernek ya da birliklerle beraber hareket etmeleri gerektiğini söyleyen Avukat Elvan Kılıç, “Herkes zararını gün gün belirleyerek odasına bildirmeli. Birlikler de toplu olarak İçişleri Bakanlığı’na zararın miktarını ayrıntılarıyla açıklamalı” dedi.

Kılıç, toplu halde başvuru yapmak istemeyenlerin bireysel olarak da devlete dilekçe yazabileceğini ifade ederek “Örneğin yurttaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan Cumhurbaşkanlığı'na iletebilmesi amacıyla kurulan bir web servisi olan Cimer de başvuru yöntemlerinden biri.

Ayrıca yine İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vermelisiniz. Devlet ekonomik zararınızı görsün ve ona göre değerlendirme yapsın” diye konuştu.Murat Gülderen/Posta

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İçişleri BakanlığıKorona
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