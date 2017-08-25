Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam Vietnam-Türkiye İş Forumu ekonomi hüseyin akan
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Zeugma'ya 'sanal' ilgi
Ek yerleştirme tercihleri başladı
Ek yerleştirme tercihleri başladı
72 yaşına kadar çalışabilecek
72 yaşına kadar çalışabilecek
Üç arsayı sattı
Üç arsayı sattı
NBA'de dev takas
NBA'de dev takas

Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

- İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı ağustosta yüzde 78,8 oldu

Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,8 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 634 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 118 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, bu yıl ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesinde oldu.

Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve ara mallarında artış görülürken, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:

Aylar20162017Ocak77,277,0Şubat76,076,8Mart76,276,7Nisan77,078,4Mayıs77,778,8 Haziran78,079,0 Temmuz77,878,7Ağustos76,378,8Eylül78,1 Ekim77,9 Kasım78,0 Aralık78,1
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İmalat Sanayisi Genelinde Kapasite Kullanım OranıTCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5