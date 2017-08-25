Kapasite kullanım oranı ağustosta arttı

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ağustosta bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,8 düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ağustos ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 634 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 118 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, bu yıl ağustos ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 78,8 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı bir önceki aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesinde oldu.

Ağustos ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve ara mallarında artış görülürken, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:

Aylar20162017Ocak77,277,0Şubat76,076,8Mart76,276,7Nisan77,078,4Mayıs77,778,8 Haziran78,079,0 Temmuz77,878,7Ağustos76,378,8Eylül78,1 Ekim77,9 Kasım78,0 Aralık78,1