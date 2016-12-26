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Kapasite kullanım oranı aralıkta arttı

- İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 76,5'e ulaştı

Kapasite kullanım oranı aralıkta arttı

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı aralık ayında bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,5'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 610 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 98 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, aralıkta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanımı, bir önceki aya kıyasla 0,1 artışla yüzde 76,5 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 75,3 oldu.

Mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, yatırım malları, dayanıksız tüketim malları ile gıda ve içeceklerde artış yaşanırken, ara malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle:


Aylar20152016Ocak73,774,9Şubat72,873,5Mart72,474,3Nisan74,175,3Mayıs74,975,7Haziran75,176,1Temmuz75,975,7Ağustos74,875,2Eylül75,9 76,6Ekim75,5 76,4Kasım75,9 76,4Aralık75,8 76,5
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Anahtar Kelimeler:
Kapasite Kullanım OranıTCMB
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