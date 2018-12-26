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Kapasite kullanım oranı aralıkta değişmedi

- İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 74,1 oldu

Kapasite kullanım oranı aralıkta değişmedi
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İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 orak gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, aralık ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 83 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, aralıkta imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,1 oldu. İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74'e yükseldi.

Aralık ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, ara mallarda artış, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2017 2018Ocak77,0 78,2Şubat76,8 77,8Mart76,7 77,8Nisan78,4 77,3Mayıs78,8 77,9Haziran79,0 78,3 Temmuz78,7 77,1Ağustos78,8 77,8Eylül79,076,2 Ekim79,775,4 Kasım 79,974,1 Aralık 79,074,1


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Kapasite Kullanım OranıTCMB
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