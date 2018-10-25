Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Bursa Trabzon dünya Astana Kahramanmaraş
60 bin alıcı geliyor
60 bin alıcı geliyor
Paris'te tanıtıldı
Paris'te tanıtıldı
KOBİ'ye kolaylık
İhracatçı KOBİ'ye kolaylık
Paket devi geliyor
Paket devi geliyor
Kantinlere sıkı denetim
Kantinlere sıkı denetim

Kapasite kullanım oranı ekimde azaldı

- İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı ekimde yüzde 75,4 oldu

Kapasite kullanım oranı ekimde azaldı
banner17

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ekimde bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, ekim ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 108 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, ekimde imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak yüzde 75,4 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,8 puan düşüşle yüzde 75'e indi

Ekim ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış, ara mallar, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2017 2018Ocak77,0 78,2Şubat76,8 77,8Mart76,7 77,8Nisan78,4 77,3Mayıs78,8 77,9Haziran79,0 78,3 Temmuz78,7 77,1Ağustos78,8 77,8Eylül79,076,2 Ekim79,775,4 Kasım 79,9 Aralık 79,0
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
İmalat Sanayi Kapasite KullanımTCMB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1