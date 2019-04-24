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Kapasite kullanım oranı

- KSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu: - "Hem Türkiye genelinde açıklanan rakamlar hem ilimiz verilerini incelediğimizde, kapasite kullanım oranlarında aylık bazda toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz"

Kapasite kullanım oranı
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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranlarında, aylık bazda toparlanmanın devam ettiğini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı kapasite kullanım oranını değerlendirdi.

Kocaeli'de kapasite kullanım oranının, yüzde 71 ile geçen yıla göre 0,5 puan gerilediğini, geçen aya göre 0,7 puan arttığını vurgulayan Zeytinoğlu, "Hem Türkiye genelinde açıklanan rakamlar hem ilimiz verilerini incelediğimizde, kapasite kullanım oranlarında aylık bazda toparlanmanın devam ettiğini görüyoruz. İlimizde bu ay sanayi kuruluşlarına yönelik yaptığımız araştırmada, firmalarımızın yüzde 52'si kapasite kullanım oranlarının geçen aya göre arttığını bildirdi." ifadelerini kullandı.

- "İhracat rakamlarımıza da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz"

Zeytinoğlu, Kocaeli'de otomotiv ve kimya sektörlerinde kapasite kullanım oranlarının, ortalamanın üzerinde gerçekleştiğini belirterek, "İlimizin öncü sektörlerinden, ihracatımıza da en büyük katkıyı veren otomotiv ve kimya sektörlerinde kapasite kullanım oranları ortalamanın üzerinde gerçekleşti. Bunun nisan ayı ihracat rakamlarımıza da olumlu yansıyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli'deki firmalarının iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerine değinen Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Firmalarımızın yüzde 20'si mayıs ayında alınan iç piyasa sipariş miktarının arttığını, benzer şekilde ihracat yapan firmalarımızın ise yüzde 26'sı dış piyasa siparişlerinin arttığını bildirmişlerdir. Buradan mayıs ayında da aylık bazda kapasite kullanım oranlarında benzer artışlar görebileceğimizi düşünüyoruz."


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