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Kapasite kullanım oranı haziranda arttı

- İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı haziranda yüzde 78,3 oldu

Kapasite kullanım oranı haziranda arttı

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,3 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, haziran ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 101 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, haziranda imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 0,4 puan artarak yüzde 78,3 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 78,1 seviyesine geriledi.

Haziran ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler, dayanıksız tüketim malları ve dayanıklı tüketim mallarında artış, yatırım malları ile ara mallarda azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2017 2018Ocak77,0 78,2Şubat76,8 77,8Mart76,7 77,8Nisan78,4 77,3Mayıs78,8 77,9Haziran79,0 78,3 Temmuz78,7 Ağustos78,8 Eylül79,0 Ekim79,7 Kasım 79,9 Aralık 79,0

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Kapasite Kullanım OranıTCMB
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