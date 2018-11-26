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Kapasite kullanım oranı kasımda azaldı

- İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 74,1 oldu

Kapasite kullanım oranı kasımda azaldı
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İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, kasım ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 94 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, kasımda imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,3 puan azalarak yüzde 74,1 seviyesinde gerçekleşti. Ekim ayında kapasite kullanım oranı yüzde 75,4 seviyesinde bulunuyordu.

İmalat sanayisi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da bir önceki aya göre 0,3 puan düşüşle yüzde 73,7'ye indi.

Kasım ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, gıda ve içecekler ile dayanıksız tüketim mallarında artış, ara mallar, yatırım malları ve dayanıklı tüketim mallarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2017 2018Ocak77,0 78,2Şubat76,8 77,8Mart76,7 77,8Nisan78,4 77,3Mayıs78,8 77,9Haziran79,0 78,3 Temmuz78,7 77,1Ağustos78,8 77,8Eylül79,076,2 Ekim79,775,4 Kasım 79,974,1 Aralık 79,0
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Kapasite Kullanım OranıTCMB
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