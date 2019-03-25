Kapasite kullanım oranı martta arttı

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,3'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, mart ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 738 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,3 puan artarak yüzde 74,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,6 puan artışla yüzde 74,7'ye çıktı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2017 2018Ocak78,274,4Şubat77,874,0Mart77,874,3Nisan77,3 Mayıs77,9 Haziran78,3 Temmuz77,1 Ağustos77,8 Eylül76,2 Ekim75,4 Kasım74,1 Aralık74,1