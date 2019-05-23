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Kapasite kullanım oranı mayısta arttı

- İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı mayısta yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti

Kapasite kullanım oranı mayısta arttı
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İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, mayıs ayında bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,3'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 720 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), mayısta bir önceki aya göre 1,3 puan artarak yüzde 76,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 1,1 puan artışla yüzde 76,1'e çıktı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2018 2019Ocak78,274,4Şubat77,874,0Mart77,874,3Nisan77,375,0Mayıs77,976,3Haziran78,3 Temmuz77,1 Ağustos77,8 Eylül76,2 Ekim75,4 Kasım74,1 Aralık74,1


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Anahtar Kelimeler:
Kapasite Kullanım OranıPiyasalarTCMB
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