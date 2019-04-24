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Kapasite kullanım oranı nisanda arttı

- İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı nisanda yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti

Kapasite kullanım oranı nisanda arttı
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İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, nisanda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75'e yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, nisan ayında, imalat sanayinde faaliyet gösteren bin 745 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

İmalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), nisanda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı (KKO-MA), bir önceki aya göre 0,3 puan artışla yüzde 75'e çıktı.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2018 2019Ocak78,274,4Şubat77,874,0Mart77,874,3Nisan77,375,0Mayıs77,9 Haziran78,3 Temmuz77,1 Ağustos77,8 Eylül76,2 Ekim75,4 Kasım74,1 Aralık74,1



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Kapasite Kullanım OranıTCMB
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