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Kapasite kullanım oranı temmuzda azaldı

- İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 77,1 oldu

Kapasite kullanım oranı temmuzda azaldı

İSTANBUL (AA) - İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 77,1 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, temmuz ayında imalat sanayisinde faaliyet gösteren 2 bin 607 iş yerine "İktisadi Yönelim Anketi" formu gönderilirken, 2 bin 88 katılımcıdan yanıt alındı. Tüm katılımcıların yanıtları ağırlıklı olarak toplulaştırıldı.

Buna göre, temmuzda imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı, bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 77,1 seviyesinde gerçekleşti.

İmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 76,9 seviyesine indi.

Temmuz ayında mal gruplarına göre kapasite kullanım oranları değerlendirildiğinde, tüm mal gruplarında azalış gözlendi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar2017 2018Ocak77,0 78,2Şubat76,8 77,8Mart76,7 77,8Nisan78,4 77,3Mayıs78,8 77,9Haziran79,0 78,3 Temmuz78,7 77,1Ağustos78,8 Eylül79,0 Ekim79,7 Kasım 79,9 Aralık 79,0
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Kapasite Kullanım OranıTCMB
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